رياضة

كومان يستقر على لاعب للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي

Lebanon 24
12-12-2020 | 23:00
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كشف تقرير صحفي إسباني أن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، قد استقر على مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، بأن كومان استقر على الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الكتالوني، في يناير المقبل.

ويعاني برشلونة من نقص واضح على الصعيد الدفاعي، في ظل الإصابات المستمرة للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، وإصابة جيرارد بيكيه الطويلة.
 
وأكدت الصحيفة، أن إمكانات ليساندرو مارتينيز، 22 عاما، تتناسب مع ما يبحث عنه برشلونة، حيث يتمتع بخبرة جيدة في دوري الأبطال، إضافة إلى قدرته على اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر.

وأشارت إلى أن كومان يعرف قدرات ليساندرو جيدا، بحكم عمله السابق كمدير فني لمنتخب هولندا، وبالتالي على دراية بجميع لاعبي الدوري الهولندي.

وقد اقترح كومان اسم ليساندرو، حال الفشل في حسم صفقة إريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي، في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة تواصل بالفعل مع مسؤولي أياكس، وعرض فكرة ضم اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية الصعبة للفريق الكتالوني.
المصدر: روسيا اليوم
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