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رياضة
إبراهيموفيتش سيكشف عن شروط اعتزاله
Lebanon 24
13-12-2020
|
09:00
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صرح النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، بأنه سيضع حدا لمسيرته الاحترافية عندما يعجز عن القيام بالأشياء التي يفعلها الآن في ملاعب كرة القدم.
وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "اعتزال كرة القدم؟ سأستمر في الملاعب إلى الحد الذي لا أستطيع فيه القيام بهذه الأشياء التي أفعلها الآن".
وأضاف النجم السويدي: "يجب فقط أن أحافظ على لياقتي البدنية، بينما ستحل كل الأمور الأخرى من تلقاء نفسها".
وتابع: "ميلان الآن في حالة لا تصدق. نحن نقوم بعمل رائع هذا الموسم، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، علينا أن نضع ذلك في الاعتبار".
وأضاف متحدثا عن المقارنة بين تجربتيه الأولى والثانية مع "الروسونيري": "في المرة الأولى جئت إلى ناد يقاتل من أجل اللقب، وفي المرة الثانية جئت لإعادة النادي والفريق إلى القمة".
وأتم: "إنه تحد مختلف، وهذا الأمر الذي أحبه، لأنه عندما يقولون إن الأمر صعب للغاية، ويكاد يكون مستحيلا، هنا أريد الظهور في الصورة. أشعر في هذه المواقف أنني لا زلت على قيد الحياة".
المصدر: روسيا اليوم
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