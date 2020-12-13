رياضة

بنزيما ورقم للأسطورة روبرتو كارلوس.. ماذا جرى أمس؟

Lebanon 24
13-12-2020 | 12:00
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عادل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، رقما تاريخيا، أمس السبت، بمشاركته في "ديربي" مدريد أمام أتلتيكو، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

وخاض كريم بنزيما مباراته رقم 527 بقميص ريال مدريد، ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح الفرنسي ثاني أكثر لاعب أجنبي مشاركة في مباريات ريال مدريد، بالتساوي مع البرازيلي روبرتو كارلوس، الظهير الأيسر "للميرينغي" سابقا.


وبإمكان كريم بنزيما البالغ من العمر 32 عاما، أن يتجاوز رقم روبرتو كارلوس، ويصبح اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في تاريخ ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، خلال مباراة أتلتيك بيلباو، وذلك ضمن منافسات الجولة 14 لليغا.
المصدر: وكالات
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