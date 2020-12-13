رياضة

تعرض منزل باولو روسي للسرقة خلال جنازته

Lebanon 24
13-12-2020 | 15:00
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استغل لصوص انشغال عائلة الأسطورة الإيطالي الراحل، باولو روسي، بمراسم جنازته، مساء أمس السبت، ليقتحموا منزله ويسرقوا متعلقاته الشخصية، بما في ذلك ساعته.

ووفقا لصحيفة "Football Italia"، فقد اكتشفت فيديريكا كابيليتي، أرملة روسي، تعرض منزلهما للسرقة، بعد عودتها من الجنازة، حيث وجدت البيت في حالة فوضى.

وذكر المصدر، أن الشرطة تقوم حاليا بالتحقيق في مكان الحادث وجمع الأدلة.

وشيع آلاف الإيطاليين أمس السبت، جنازة روسي، ونقل التابوت الذي كان يحمل جثمانه في البداية إلى ملعب "روميو مينتي" في فيتشنزا، ومن ثم إلى كاتدرائية "دومو دي فيتشنزا"، قبل أن ينقل إلى مدينة بيروجيا حيث دفن هناك.

وتوفي روسي، هداف مونديال عام 1982 الذي توج به منتخب بلاده إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، عن 64 عاما، بعد معاناة طويلة مع "المرض العضال".

ويعد روسي من أساطير الكرة الإيطالية، إذ سبق له التألق مع عدة أندية، على غرار يوفنتوس، وميلان، ومع منتخب بلاده، واعتزل عام 1987 بعمر الـ31، بعد أن خاض حوالي 400 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 154 هدفا، و48 مباراة دولية، سجل فيها 20 هدفا.
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