20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
تعرض منزل باولو روسي للسرقة خلال جنازته
Lebanon 24
13-12-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استغل لصوص انشغال عائلة الأسطورة الإيطالي الراحل، باولو روسي، بمراسم جنازته، مساء أمس السبت، ليقتحموا منزله ويسرقوا متعلقاته الشخصية، بما في ذلك ساعته.
ووفقا لصحيفة "Football Italia"، فقد اكتشفت فيديريكا كابيليتي، أرملة روسي، تعرض منزلهما للسرقة، بعد عودتها من الجنازة، حيث وجدت البيت في حالة فوضى.
وذكر المصدر، أن الشرطة تقوم حاليا بالتحقيق في مكان الحادث وجمع الأدلة.
وشيع آلاف الإيطاليين أمس السبت، جنازة روسي، ونقل التابوت الذي كان يحمل جثمانه في البداية إلى ملعب "روميو مينتي" في فيتشنزا، ومن ثم إلى كاتدرائية "دومو دي فيتشنزا"، قبل أن ينقل إلى مدينة بيروجيا حيث دفن هناك.
وتوفي روسي، هداف مونديال عام 1982 الذي توج به منتخب بلاده إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، عن 64 عاما، بعد معاناة طويلة مع "المرض العضال".
ويعد روسي من أساطير الكرة الإيطالية، إذ سبق له التألق مع عدة أندية، على غرار يوفنتوس، وميلان، ومع منتخب بلاده، واعتزل عام 1987 بعمر الـ31، بعد أن خاض حوالي 400 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 154 هدفا، و48 مباراة دولية، سجل فيها 20 هدفا.
تابع
الأكثر قراءة
عون يتراجع تكتيكياً... والسبب "حزب الله"
Lebanon 24
عون يتراجع تكتيكياً... والسبب "حزب الله"
09:22 | 2020-12-13
13/12/2020 09:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد
Lebanon 24
تعميم جديد من فهمي حول "التعبئة العامة" والتجول.. إعتباراً من الغد
13:37 | 2020-12-13
13/12/2020 01:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: مبروك للرفاق الجدد
Lebanon 24
الحريري: مبروك للرفاق الجدد
19:23 | 2020-12-12
12/12/2020 07:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الصباح لصرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الصباح لصرف الدولار في السوق السوداء
09:30 | 2020-12-13
13/12/2020 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تكشف سبب تدهور الأوضاع عام 2020: وهذا موعد الانفراج
Lebanon 24
ماغي فرح تكشف سبب تدهور الأوضاع عام 2020: وهذا موعد الانفراج
10:30 | 2020-12-13
13/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
18:00 | 2020-12-13
كيف علّق زيدان على فوز فريقه الريال مدريد على أتلتيكو؟
12:00 | 2020-12-13
بنزيما ورقم للأسطورة روبرتو كارلوس.. ماذا جرى أمس؟
09:00 | 2020-12-13
إبراهيموفيتش سيكشف عن شروط اعتزاله
06:00 | 2020-12-13
البريميرليغ: قمة مانشستر تنتهي بالتعادل السلبي
06:00 | 2020-12-13
روتالدو وإمكانية التخلي عنه بسبب بوغبا!
23:00 | 2020-12-12
كومان يستقر على لاعب للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي
فيديو
ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)
Lebanon 24
ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)
12:00 | 2020-12-13
13/12/2020 18:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
Lebanon 24
فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا
18:00 | 2020-12-12
13/12/2020 18:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
13/12/2020 18:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact