بفارق أسابيع... نادي كرة قدم يخسر اثنين من لاعبيه بحادثي سير

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي، وفاة لاعبه موتغيكا ماديشا، والذي كان تم ترشيحه للانضمام إلى النادي الأهلي المصري.وقال النادي الجنوب أفريقي أن مدافعه تعرض لحادث سير أودى بحياته.وكان ماديشا، 25 عاما، بحسب تقارير صحفية جنوب أفريقية، توفي بعد ساعات من احتفالات صن داونز بالذكرى الخمسين على تأسيسه.ويعد ماديشا، ثاني لاعب في صفوف الفريق يلقي حتفه خلال أسابيع قليلة، بعد الظهير الأيمن أنيل نغكونغكا، الذي مات في حادث سير أيضا.وقال النادي الجنوب أفريقي "نحن على علم بالتقارير المؤسفة التي تتعلق بماديشا وسيقوم بإصدار بيان رسمي في الوقت المناسب".وكان ماديشا مرشحا للانضمام إلى صفوف الأهلي المصري، بعد انضمام موسيماني للفريق الأحمر.