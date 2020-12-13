كريستيانو رونالدو تحت الأنظار.. حقائق تُكشف للمرة الأولى عن "الدون"

خرجَ أرتور ميلو، لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي بتصريحات جديدة، متحدثاً فيها عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.وفي حديث لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال ميلو أنّ "الطريقة التي يعمل بها رونالدو كانت مفاجئة"، وقال: "الجميع كان يتحدث عنه، ولكن الأمور مختلفة عندما تقترب منه، هو يبدأ التدريب قبل الجميع، أمزح معه وأطلق عليه الشخص المريض، ولكن ماذا يمكنك أن تقول للاعب فاز بالعديد من الكرات الذهبية".وكان أرتور انضم إلى "يوفنتوس" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تبادلية نقلت ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، وهو يقول: "رونالدو حاول مساعدتي منذ وصولي إلى هنا، ولكن في بعض الأحيان لا أفهم أسلوبه، فهو يحاول التحكم في الطعام الذي أتناوله، وينصحني بتناول أطعمة دون الأخرى، وهذا لأنه يهتم بكل من حوله وأشعر بالحظ لتواجدي معه في نفس الفريق".وعن موقفه من رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، قال أرتور: "هو جاء للفريق في سن صغير جداً وحقق العديد من الإنجازات المبهرة".وأضاف: "لست مندهشاً من رغبته في الرحيل عن النادي، ولكني أشعر بالتعجب من عدم تمتعه بالاحترام الكافي من النادي".