رياضة

كومان يهاجم الصحفيين: لا أهتم بطريقة فوزنا

Lebanon 24
14-12-2020 | 15:00
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هاجم المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان الصحفيين، خلال المؤتمر الذي أقيم في أعقاب الفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني بهدف نظيف، أمس الأحد.

 

وبدا المدرب الهولندي محبطا من سؤال من الصحفيين عن أساليبه الخططية، واتهمهم بـ"البحث عن إثارة الجدل".

 

وقال كومان: "هذا هو السؤال التقليدي الذي يسأله الناس عند الرغبة في إثارة الجدل".

 

وأكد أنه كان مهتما فقط بضرورة التفوق على ليفانتي، وهو ماحدث بالانتصار 1-صفر، بدلا من التفكير في كيفية تحقيق الفوز.

 

وسجل ليونيل ميسي هدف الفوز قرب النهاية، ورغم أن برشلونة أهدر قبلها عدة فرص فإنه عانى حتى اللحظات الأخيرة مع ضغط ليفانتي على مدار 5 دقائق من الوقت بدل الضائع.

 

وأشرك كومان المدافع صامويل أومتيتي بدلا من المهاجم أنطوان غريزمان قرب النهاية لمساعدة فريقه على الحفاظ على التقدم، واضطر إلى الدفاع عن تغيير يتم تفسيره بأنه تحرك دفاعي.

 

وقال كومان للصحفيين: "لا أهتم بطريقة فوزنا. كنا ندرك أننا سنواجه ركلات ركنية وركلات ثابتة وأنه يجب علينا الدفاع في هذه المواقف بأي طريقة ممكنة".

 

وتابع: "طوال مسيرتي دائما ما أدرك أنه أثناء التقدم 1-صفر، وحتى لوكنت مسيطرا، فيجب أن تملك القدرة على الدفاع".

 

ودخل برشلونة المباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر وأتليتيكو مدريد، بعدما خسر بشكل مفاجئ في الجولة الماضية أمام قادش ثم تعثر صفر-3 أمام يوفنتوس، ليفقد صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

 

وقلص برشلونة الفارق مع صدارة الدوري الإسباني إلى 9 نقاط، قبل قمة مرتقبة مع سوسيداد يوم الأربعاء المقبل.

 

وقال كومان: "كان من المهم جدا الفوز بسبب موقعنا في جدول الترتيب. أنا سعيد بالفريق لأننا فعلنا ما يجب فعله".

المصدر: سكاي نيوز
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