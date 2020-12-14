رياضة

"نيمار ضد ميسي"... قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن "مواجهات جنونية"

Lebanon 24
14-12-2020 | 18:00
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أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات "جنونية" بين الأندية المتنافسة.

وتقرر أن يلتقي برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره لايبزيج الألماني، وضرب بايرن ميونخ "حامل اللقب" موعدًا من لاتسيو الإيطالي.

كما أوقعت القرعة تشيلسي الانجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد، فيما يلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي، وفي بقية المباريات يصطدم مانشستر سيتي ببوروسيا مونشنجلادباخ، فيما يلعب يوفينتوس أمام بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.
 
 

وكانت شروط القرعة هي ألا يقع فريق ضد آخر كان معه في المجموعة ذاتها بالدور الأول، وألا يصطدم بناد من نفس بلده، ولابد لكل فريق تصدر مجموعته في الدور الأول أن يواجه فريقا احتل وصافة مجموعته.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، أحد أيام 16، 17، 23، 24 شباط من العام المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 9،10، 16، 17  آذار، وستقام مباريات الذهاب على ملاعب أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


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