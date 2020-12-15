أول تعليق لمدرب برشلونة على مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال





وقال كومان، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الكتالوني اليوم الاثنين: "نعرف أن القرعة أوقعتنا في مواجهة فريق قوي. سنواجه باريس سان جيرمان، لكن الأمر صعب أيضا بالنسبة لهم لأننا أيضا فريق قوي. سيكون دورا إقصائيا متوازنا".



وأضاف المدرب البالغ 57 عاما: "إنهم يرغبون في الاستمرار في البطولة، مثلنا تماما. يمتلكون لاعبين مهمين ونحن أيضا. ستكون مباراة جذابة، سواء في برشلونة أو في باريس". أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، أن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي أوقعته مع باريس سان جيرمان الفرنسي "صعبة لكن الفرص فيها متكافئة".وقال كومان، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الكتالوني اليوم الاثنين: "نعرف أن القرعة أوقعتنا في مواجهة فريق قوي. سنواجه باريس سان جيرمان، لكن الأمر صعب أيضا بالنسبة لهم لأننا أيضا فريق قوي. سيكون دورا إقصائيا متوازنا".وأضاف المدرب البالغ 57 عاما: "إنهم يرغبون في الاستمرار في البطولة، مثلنا تماما. يمتلكون لاعبين مهمين ونحن أيضا. ستكون مباراة جذابة، سواء في برشلونة أو في باريس".

وواصل: "سان جيرمان أنفق مؤخرا الكثير من المال ليكون لديه فريق يمكنه المنافسة على ألقاب مهمة مثل دوري أبطال أوروبا، وفي العام الماضي وصلوا إلى النهائي وهم بالتأكيد يريدون أن يكونوا هناك دائما".



يذكر أن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سحبت في وقت سابق اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان.