رياضة

الإتحاد الآسيوي تسلّم ملفَيْ ترشيح السعودية وقطر لاستضافة كأس آسيا 2027

Lebanon 24
15-12-2020 | 21:00
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تسلّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الإثنين، ملفَيْ الترشيح المقدمين من الاتحادين السعودي والقطري لكرة القدم، من أجل استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027.

وبحسب الموقع الرسمي للإتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد حضر محمد قطان سفير السعودية في ماليزيا، وفهد محمد كافود سفير قطر في ماليزيا، إلى مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الاثنين، لتسليم الوثائق اللازمة في ملف الترشيح.
 
 
وتعتبر قطر والسعودية من ضمن 5 دول تقدمت لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، إلى جانب الهند وإيران وأوزبكستان، حيث تمتلك جميع الاتحادات مهلة حتى 18 كانون الأول من أجل تقديم ملف الترشيح الرسمي.

وكان منتخب السعودية توّج بلقب بطولة كأس آسيا 3 مرات أعوام 1984 و1988 و1996، حيث تسعى البلاد لاستضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

في المقابل توجت قطر بلقب البطولة للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات، وهي تسعى لاستضافة النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1988 و2011.

يشار إلى أنّ نسخة 2023 ستقام في الصين، وذلك بعد قرار الجمعية العمومية خلال اجتماعها الذي عقد في باريس خلال شهر حزيران 2019.

وسوف يتم الإعلان عن الدولة المضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027 خلال عام 2021.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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