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رياضة
6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الدوري الإنكليزي الممتاز!
Lebanon 24
15-12-2020
|
23:00
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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين، عن 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في أحدث فحوص خضع لها اللاعبون والأطقم الفنية، الأسبوع الماضي.
وقالت رابطة الدوري الممتاز إنّ المصابين، سيتم عزلهم ذاتياً لـ10 أيام، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".
وأضافت في بيان: "يؤكد الدوري الممتاز اليوم أنه خلال الفترة بين الاثنين السابع من كانون الأول والأحد 13 كانون الأول خضع 1549 لاعبا ًوفرداً من الأطقم الفنية لفحوص الكشف عن فيروس كورونا وظهرت بينهم 6 حالات إصابة جديدة".
وبهذا، يرتفع عدد الذين أصيبوا بالعدوى في "البريميرليغ" إلى 106، في 15 جولة من الفحوص هذا الموسم.
المصدر:
روسيا اليوم
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