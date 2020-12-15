اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي

وقّع الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي، أمس الإثنين، اتفاقية تفاهم بينهما خلال حفل كبير أقيم في مقر اتحاد كرة القدم بدبي، حضره رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الإتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد بن حميد النعيمي، ورئيس الإتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، أورين حسون.

وتتضمن الاتفاقية إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية والأندية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية وطرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين، بحسب ما أوردت قناة "العربية".



وأعرب النعيمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية مع الاتحاد الإسرائيلي في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات مع إسرائيل ومختلف دول العالم، موجهاً شكره إلى جياني إينفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حضوره ودعمه لهذه الاتفاقية التاريخية.



وقال أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، إن الحضور إلى الإمارات كان حلماً قبل شهرين والآن تحول لحقيقة.

بدوره اعتبر جياني إنفانتينو أنّه "يوم تاريخي وغير مسبوق، ويعد لحظة من أهم لحظات كرة القدم وتاريخها"، وقال إنّ "هذه الاتفاقية قريبة لقلبي وفخور بحضورها وأن أكون شاهداً عليها، كما أشكر الاتحادين الإماراتي والاسرائيلي على هذه الخطوة العملاقة".