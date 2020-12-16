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رياضة
كومان: برشلونة بات فريقاً مختلفاً الآن
Lebanon 24
16-12-2020
|
06:00
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دعا الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الثلاثاء جماهير النادي الكتالوني وخبراء اللعبة إلى تقبل فكرة أن الفريق لم يعد مرشحا للفوز في كل مباراة يخوضها.
وسيتقابل برشلونة مع ريال سوسيداد متصدر الدوري الإسباني اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ19 من "الليغا"، ويأمل في البناء على فوزه الصعب بهدف من دون رد على ليفانتي بعد هزيمتين قاسيتين أمام قاديش ويوفنتوس في أسوأ بداية لموسم في الدوري منذ 33 عاما.
وقال كومان في مؤتمر صحفي: "الضغوط هنا كبيرة والكل يطالبك بالفوز بكل مباراة. لكن وضع النادي بات مختلفا الآن ويجب أن نتقبل فكرة أننا لن نستطيع الفوز باستمرار".
وتعجب الصحفيون بعد مباراة ليفانتي من قيام كومان بالدفع بالمدافع صامويل أومتيتي بدلا من المهاجم أنطوان غريزمان قرب النهاية لمساعدة فريقه على الحفاظ على التقدم في خطوة يرى خبراء أنها تتناقض مع فلسفة النادي الهجومية.
وعن ذلك قال كومان: "أتفهم الانتقادات عندما تخسر أربع أو خمس مباريات لكن حين تعرضت لانتقادات بسبب الاستعانة بمدافع في الدقائق الأخيرة لم أفهم المغزى لأني كنت أرغب في الفوز".
وأضاف المدرب الهولندي: "لا أشعر بالسعادة بسبب نتائج الفريق حتى الآن بعد أن خسرنا مباريات لم يكن يجدر بنا أن نخسرها. نسعى لتحسين الأمور والنتيجة التي حققناها في تلك المباراة كانت مهمة جدا.
وتابع قائلا: "بذل الفريق مجهودا كبيرا وتحلى بالإيجابية وأتمنى أن تمنحنا النقاط الثلاث راحة البال التي نحتاجها في مباراة الغد".
المصدر: روسيا اليوم
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