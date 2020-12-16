رياضة

رونالدو محتار بين "زيدان" و"زيدان".. ويكشف مثله الأعلى

Lebanon 24
16-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-775410-637437006075552516.jpg
Doc-P-775410-637437006075552516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس نادي بلد الوليد، عن أفضل لاعب تدرب معه، وقدوته في عالم كرة القدم.

وقال رونالدو في حديث مع مجلة "فرانس فوتبول"، إن مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان، هو أفضل لاعب تدرب معه، لافتا إلى صعوبة تحديد أفضلية زيدان كمدرب أم كلاعب.
وأضاف معلقا على مسيرة زيدان: "زيزو كان أفضل لاعب تدربت ولعبت معه، والآن أصبح مدربا وفاز بـ 3 بطولات دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ" متتالية. إذا سألت نفسي اليوم، عن من الأفضل، زيدان المدرب أم اللاعب؟ لا أستطيع الإجابة".

وحول قدوته الأولى في عالم "الساحرة المستديرة"، أوضح رونالدو: "بالطبع كان ماركو فان باستن، إذ أني أشاهد الكرة الإيطالية منذ الصغر. هناك أيضا مارادونا وكرويف، وكذلك زيكو لأنه كان يلعب في فلامنغو، وأنا كنت مشجعا لهذا الفريق".
وتابع رونالدو قائلا: "حاولت الخروج بشيء من جميع هؤلاء، وفي النهاية يمكنني القول بأنني فخور بالمسيرة التي خضتها"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
جدير بالذكر، أن رونالدو اعتزل كرة القدم في عام 2011 بعد مسيرة حافلة من الإنجازات في عالم الكرة كان على رأسها التتويج بكأس العالم مرتين في 1994 و2002.
المصدر: سكاي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2020-12-16
10:30 | 2020-12-16
06:00 | 2020-12-16
23:00 | 2020-12-15
21:00 | 2020-12-15
18:00 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website