رياضة

رونالدو يتحدث عن رياضة يعشقها ويشاهدها بدلا من كرة القدم

Lebanon 24
16-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-775419-637437017346863227.jpg
Doc-P-775419-637437017346863227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن الرياضة التي يعشقها ويشاهدها بدلا من كرة القدم.
وخلال ظهوره مع لاعب الملاكمة الروسي جينادي غولوفكين، في فيلم وثائقي قال رونالدو، "الملاكمة مفيدة للاعبي كرة القدم، لأنها تشحن حواسك وتعلمك كيفية التحرك".

وأضاف: "الملاكمة أكثر صعوبة لأنك تنافس وحيدا. لا أعتقد أنه كان بإمكاني أن أكون ملاكما. الأمر صعب".
وتابع رونالدو، "لعب الكرة هو شغفي، لكني أشاهد رياضات أخرى على التلفاز، وإذا كان الاختيار بين مشاهدة مباراة كرة قدم أو إحدى منافسات الفنون القتالية المختلطة سأذهب للخيار الثاني"، وفقا لصحيفة "ماركا".

وعن مكافحته من أجل البقاء على مستواه الرائع قال رونالدو، "في سن 33 تبدأ في التفكير بأنك تتراجع، لكني أريد الاستمرار. قد يقول الناس إن كريستيانو كان لاعبا رائعا لكنه الآن بطيء.. لا أريد أن يحدث ذلك".

وأضاف كريستيانو: "يمكنك الاعتناء بجسمك لكن هذه ليست المشكلة.. يعتمد الأمر على عقليتك ودوافعك وخبراتك.. فيدرر على سبيل المثال، يبلغ 39 عاما ولا يزال في القمة".

وعاد رونالدو إلى في الوثاقي للتحدث عن تطوره وكيف أصبح لاعب كرة قدم محترف، وقال "لقد ولدت في جزيرة ماديرا، وعندما كان عمري 11 عاما، تحدثت مع والدي وذهبت إلى نادي سبورتينغ".

وأضاف الدون البرتغالي، "لقد كانوا مهتمين بي، لكن كان علي المغادرة للعيش في لشبونة.. ترك عائلتي هو أصعب شيء قمت به في حياتي.. كانت أصعب لحظاتي عندما انتقلت إلى لشبونة وعندما فقدت والدي".

وعن بكائه في مرات كثيرة عبر شاشات التلفاز قال رونالدو، "أعتقد أنه من الجيد أن يكون لديك عواطف.. أنا لا أخفي من أنا.. يقول الناس إن الرجال لا يبكون، ولكن من قال إن الرجال لا يبكون؟ لدينا جميعا مشاعر وعواطف وعلينا التعبير عنها".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:30 | 2020-12-16
09:00 | 2020-12-16
06:00 | 2020-12-16
23:00 | 2020-12-15
21:00 | 2020-12-15
18:00 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website