بفضل بنزيمة.. "الريال" يتخطّى عقبة "بيلباو" في الدوري الإسباني!

تمكّن "ريال مدريد" من تخطّي عقبة "أتلتيك بيلباو" بصعوبة، أمس الثلاثاء، بفوزه عليه بنتيجة 3-1، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفضل هدفين من الفرنسي كريم بنزيمة ليحقق انتصاره الرابع على التوالي بجميع المسابقات.

وفي الدقيقة 13 تمّ طرد مهاجم "بيلباو" راؤول غارسيا لحصوله على الإنذار الثاني لكن "ريال مدريد" لم يتقدم سوى في نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة من الألماني توني كروس.



وواصل الفريق القادم من إقليم الباسك التأقلم جيداً على النقص العددي في الشوط الثاني وأدرك التعادل عن طريق أندير كابا في الدقيقة 52 قبل أن يعيد بنزيمة حامل اللقب للمقدمة بضربة رأس في الدقيقة 74.



وأهدر ميكل فيسغا لاعب "بيلباو" البديل فرصة هائلة للتعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تيبو كورتوا حارس "ريال مدريد" تصدى لمحاولته بطريقة رائعة وقتل بنزيمة المباراة بالهدف الثالث من هجمة مرتدة بعدها مباشرة.

وبذلك رفع "الريال" صيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث في "الليغا" بنفس عدد النقاط مع المتصدر "ريال سوسييداد" والوصيف "أتليتيكو مدريد" الذي يمتلك مباراتَيْن أقل، فيما تجمّد رصيد "بيلباو" عند 14 نقطة في المركز 14.