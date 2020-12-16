رياضة

الدوري الإنكليزي.. "وست بروميتش" يفرض التعادل على "السيتي"!

Lebanon 24
16-12-2020 | 18:00
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فرض نادي "وست بروميتش ألبيون" التعادل على مضيفه "مانشستر سيتي" بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
 
وافتتح "مانشستر سيتي" باب التسجيل عن طريق نجمه الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة الـ30، وعادل الضيوف عبر مدافع "السيتي" البرتغالي روبين دياز بالخطأ في شباك فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين.
 
وبهذا التعادل، رفع "مانشستر سيتي" رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، ورفع "وست بروميتش" رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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