"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)

تُوّج نادي "الكويت"، أمس الثلاثاء، بلقب كأس السوبر المحلية للموسم الرياضي 2020-2021، بعد فوزه على النادي "العربي" بهدف دون رد.



وسجل فهد حمود هدف اللقاء الوحيد، عند الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء، بعدما تمكن الفريق من فرض هيمنته على أغلب دقائق اللقاء.

ويعد هذا اللقب هو الخامس لنادي "الكويت"، وتوّج الفريق بالكأس التي انطلقت المنافسة عليها عام 2008، 4 مرات في 2010 و2015 و2016 و2017، ويعتبر الوحيد الذي احتفظ بها لثلاثة مواسم متتالية.

وكان "العربي" يسعى لحصد اللقب الثالث لهذه البطولة، والذي يأتي "القادسية" في صدارة قائمة الأكثر تتويجاً به، بعدما حصد اللقب في 6 مناسبات.