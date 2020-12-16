رياضة

رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم يشارك في عمومية الأولمبي الآسيوي الـ39

Lebanon 24
16-12-2020 | 15:58
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شارك رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية السيد هاشم حيدر في أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الـ 39 والتي عقدت اليوم الأربعاء 16 الحالي في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة ممثلي 45 دولة آسيوية.

وقد أقرّت الجمعية جدول أعمالها ومن أهم بنوده موضوع إستضافة دورة الألعاب الآسيوية حيث أسندت مهمة التنظيم لنسخة العام 2030 لدولة قطر ونسخة العام 2034 للمملكة العربية السعودية.

وعقد حيدر الى جانب وفد من اللجنة الأولمبية اللبنانية عدة إجتماعات تناولت العلاقات الرياضية مع الأسرة الآسيوية ومع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد ومع رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس رعاية الشباب والرياضة في السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل.
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