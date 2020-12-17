رياضة

الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2020 | 15:00
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سقط نادي "يوفنتوس" في فخّ التعادل أمام ضيفه "أتالانتا" بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
 
وتقدّم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب فيدريكو كييزا في الدقيقة 29، إلا أنّ الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 57عن طريق اللاعب السويسري ريمو فريلير. 
 
وأضاع نجم "اليوفي"، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضربة جزاء حصل عليها فريقه في الدقيقة الـ61 تصدّى لها حارس الضيوف بييرلويجي جوليني ببراعة، ليضيع "الدون" فرصة الانفراد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي التي يتقاسمها مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم "ميلان" بعشرة أهداف لكل منهما.

وبهذه النتيجة، رفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث فيما رفع "أتالانتا" رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن وهو يمتلك مباراة مؤجلة. 
 

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