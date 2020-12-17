"أرسنال" يواصل عروضه المتواضعة في الدوري.. ويتعادل أمام "ساوثامبتون"!

واصل نادي "أرسنال" عروضه المتواضعة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حيث سقط في فخّ التعادل على أرضه أمام مفاجأة الموسم نادي "ساوثامبتون" بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من "البريميرليغ".

وتقدّم الضيوف بالنتيجة في الدقيقة 18 عن طريق النجم الإنكليزي ثيو والكوت، ليدرك نجم "الغانرز" الغابوني بيير-إيميرك أوباميانغ التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وأكمل فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد مدافع "أرسنال" البرازيلي غابرييل في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وبعد 3 خسائر متتالية في الدوري، رفع "أرسنال" رصيده بهذا التعادل إلى 14 نقطة في المركز الـ15 فيما رفع "ساوثامبتون" رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب "البريميرليغ".