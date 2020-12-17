ليفاندوفسكي يقلب الطاولة على "فولفسبورغ" في الدوري الألماني!

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه "بايرن ميونيخ" للفوز على ضيفه "فولفسبورغ" بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وباغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 5 عن طريق لاعبه ماكسيميليان فيليب، إلا أنّ الفريق البافاري قلب الطاولة وتمكّن من تسجيل هدفيْن عن طريق نجمه ليفاندوفسكي في الدقيقتين 45+1 و50 على التوالي.

وبذلك رفع "البايرن" رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد "فولفسبورغ" عند 21 نقطة في المركز الخامس من ترتيب "البوندسليغا".