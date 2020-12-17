رياضة

"ليفربول" يحسم مواجهة قمّة ترتيب "البريميرليغ".. وينفرد بالصدارة

Lebanon 24
17-12-2020 | 09:00
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حسم نادي "ليفربول" مواجهة قمّة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أمام ضيفه "توتنهام هوتسبير" بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في إطار الجولة 13 من المسابقة. 
 
وافتتح "ليفربول" التسجيل عن طريق النجم المصري، محمد صلاح، بعد تسديدة غيرت اتجاهها إثر اصطدامها بمدافع "توتنهام" توبي ألدرفيريلد في الدقيقة 26 من زمن المباراة.
 
وأدرك نجم "السبيرز"، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، التعادل لفريقه في الدقيقة 33. 
 
وفي الوقت القاتل سجّل نجم "الريدز"، البرازيلي روبيرتو فيرمينو، هدف الفوز لـ"ليفربول" ليقود فريقه لفضّ شراكة صدارة الدوري مع "توتنهام"، وينفرد لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب بصدارة "البريميرليغ" برصيد 28 نقطة، فيما تجمّد رصيد "توتنهام" عند 25 نقطة في المركز الثاني. 
 
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