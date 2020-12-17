"برشلونة" يقلب الطاولة على "سوسييداد" في الدوري الإسباني!

قلب نادي "برشلونة" تأخره بهدف أمام ضيفه "ريال سوسييداد" إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".



وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق البرازيلي ويليان خوسي في الدقيقة الـ27، قبل أن يرد النادي الكتالوني بهدفين حملا توقيع جوردي ألبا والهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقتين 31 و43 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع "برشلونة" رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد "ريال سوسييداد "عند 26 في وصافة ترتيب فرق الدوري متأخراً بفارق الأهداف عن "أتلتيكو مدريد" المتصدر.