"مان يونايتد" يعمّق جراح "شيفيلد" في الدوري الإنكليزي!

فاز "مانشستر يونايتد" على مضيفه "شيفيلد يونايتد" بنتيجة 3-2، أمس الخميس، في ختام المرحلة الـ13 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليعمّق بذلك "الشياطين الحمر" من جراح الفريق القابع بأسفل جدول ترتيب "البريمير ليغ".ورفع "مان يونايتد" رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، في حين تجمّد رصيد "شيفيلد"، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب.وسجل "شيفيلد" هدف التقدم عن طريق الإيرلندي ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة الخامسة من المباراة، بعد خطأ فادح من الحارس دين هندرسون.