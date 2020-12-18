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رياضة
"مان يونايتد" يعمّق جراح "شيفيلد" في الدوري الإنكليزي!
Lebanon 24
18-12-2020
|
18:00
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فاز "مانشستر يونايتد" على مضيفه "شيفيلد يونايتد" بنتيجة 3-2، أمس الخميس، في ختام المرحلة الـ13 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليعمّق بذلك "الشياطين الحمر" من جراح الفريق القابع بأسفل جدول ترتيب "البريمير ليغ".
ورفع "مان يونايتد" رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، في حين تجمّد رصيد "شيفيلد"، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب.
وسجل "شيفيلد" هدف التقدم عن طريق الإيرلندي ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة الخامسة من المباراة، بعد خطأ فادح من الحارس دين هندرسون.
وتمكن "مانشستر" من تعديل النتيجة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 26، بعدما روَض تمريرة من السويدي فيكتور ليندورف بشكل رائع وسددها قوية إلى يمين الحارس.
وفي الدقيقة 33، ضاعف الفرنسي أنتوني مارسيال النتيجة، قبل أن يضيف راشفورد نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 51.
لكن "شيفيلد" تمكن من تقليص النتيجة برأسية لماكغولدريك أيضاً (87)، وكثف ضغطه على "الشياطين الحمر" في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل.
وبالتالي فإن هذا الفوز هو السادس على التوالي لـ"يونايتد" هذا الموسم خارج أرضه.
المصدر: سكاي نيوز
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