أيقونة التنس ماريا شارابوفا إلى القفص الذهبي.. وهذا هو العريس!

وافقت نجمة التنس العالمية السابقة، الروسية ماريا شارابوفا، على الزواج من رجل الأعمال البريطاني ألكسندر غيلكس.



وكتبت أيقونة التنس، على حسابها "انستغرام" معلقة على صورة تجمعها مع خطيبها: "قلت نعم منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه. وكان هذا سرنا الصغير، أليس كذلك؟".

وبحسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ غيلكس هو رجل أعمال بريطاني يبلغ من العمر 41 عامًا. وهو المؤسس المشارك لصندوق رأس المال الاستثماري "Squared Circles"، وهو أيضًا المؤسس المشارك لمزاد "Paddle8"، الذي ترأسه من 2011 إلى 2018.

ووفقًا للصحيفة، فقد باع المزاد عام 2015 أعمالا فنية بقيمة تزيد عن 140 مليون دولار. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة "أكاديمية نيويورك للفنون".



وشارابوفا، البالغة 33 عاماً، هي لاعبة التنس الروسية الوحيدة التي فازت بجميع مسابقات بطولة المضرب الكبرى "غراند سلام" في مسيرتها الرياضية. كما فازت مرتين في دورة "رولان غاروس" ومرة واحدة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون وأستراليا المفتوحة.



وأنهت اللاعبة مسيرتها المهنية في 26 شباط من هذا العام. وتعيش شارابوفا في الولايات المتحدة على مدى 25 عامًا الآن، وفي عام 2012 أسّست شركة "Sugarpova" التي تنتج الحلويات الفاخرة.

في وقت سابق، أدرجت شارابوفا في قائمة "فوربس" كواحدة من أغنى النساء في الولايات المتحدة، حيث ثروتها بـ 200 مليون دولار.