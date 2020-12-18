فوزان ثمينان لعابا في بطولة فيتيكسبو على صعيد الشمال

أعلنت بلدية عابا في بيان، أن لين الياس فرح من قرية عابا، فازت في المركز الأول على صعيد الشمال، بفئة وزنها، في بطولة Fitexpo Powerlifting Competition.

كذلك، فاز رينيه الياس مخلوطة بالمركز الأول على صعيد الشمال، في بطولة Fitexpo Calisthenics Circuits .