يورغن كلوب يهاجم أندية البريميرليغ.. ويحذر من خطورة كريستال بالاس

أعرب المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن دهشته مجددًا بعد أن صوتت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز مرة أخرى ضد إجراء 5 تبديلات في المباراة، رغم تكدس الجدول هذا الموسم.ويعارض المدرب الألماني، رفض رابطة الدوري الإنكليزي الاستفادة من القاعدة المعدلة بزيادة التغييرات من 3 إلى 5، والمطبقة على نطاق واسع حول العالم.وقال يورغن كلوب في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها مساء السبت ضمن منافسات البريميرليغ: "يعرف الجميع رأيي، يجب أن تسألوا الناس. صوتت 10 أندية ضد ذلك وتعرفون هذه الأندية، صوتوا ضد التغيير ليس بسبب المنافسة أو لوجود امتيازات، بل ضد سلامة اللاعبين، صوتوا وحدهم في أوروبا، وربما في العالم إن كنت محقًا".وعن استعدادات الريدز لمواجهة كريستال بالاس، قال يورغن كلوب: "إنهم فريق جيد للغاية، ويمتلكون مواهب عديدة بين صفوفهم. النتائج أمر آخر، وبالطبع تكتسب أهمية كبرى لدى بعض الأندية، ولكن بالنسبة لي، فالأهم هو قدرات الفريق الذي سنواجهه، وفي حالة كريستال بالاس فهم فريق يمتلك إمكانيات فنية هائلة".وواصل: "في خط الهجوم، هناك زاها وبينتيكي، وآيو الذي كان واحدًا من أفضل لاعبيهم في الموسم الماضي وباتشواي. لقد قاموا بصفقة جيدة للغاية بالتعاقد مع إيزي، وهو لاعب موهوب، ووجوده أتاح الفرصة لزاها للعب في الأمام أكثر".وتابع: "خط الدفاع أيضًا يتميز بخبرته الكبيرة، والآن أصبح كوياتي يلعب كقلب دفاع. مامادو ساخو مصاب، لذا سيقومون ببعض المداورة في التشكيل، ولقد أراحوا كاهيل وشلوب في المباراة الماضية، وهذا يعطينا انطباعًا عن الوضع المريح الذي يعيشونه. شاهدنا كيف ظهروا بمستوى جيد حتى الآن، لذلك لن تكون مواجهتنا ضدهم سهلة".ويتصدر حامل اللقب ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 28 نقطة جمعها خلال 13 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني.بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة جمعها خلال 13 مباراة أيضًا.