رياضة

مفاجآت أفضل لاعب.. لمن صوّت كريتسيانو؟

Lebanon 24
19-12-2020 | 09:00
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عادت جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، لصالح المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، خلال حفل توزيع جوائز "الفيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية الخميس.

وتفوق ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ على كل من، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.

ونشر "الفيفا" تفصيلا كاملا لنتائج التصويت، وكانت مفاجأة التصويت، الذي شاركت فيه مجموعة تضم أكثر من 200 صحفي، ومدربو وقادة المنتخبات الوطنية، وبينهم النجم البرتغالي رونالدو، بتقديم صوته لصالح غريمه التقليدي ميسي لأول مرة.

وجاءت قائمة اختيارات قائد المنتخب البرتغالي كالتالي: روبرت ليفاندوفسكي 5 نقاط، ليونيل ميسي 3 نقاط، كيليان مبابي نقطة.

بدوره ميسي، قائد منتخب راقصي التانغو، اختار زميله السابق نيمار في صدارة اختياراته 5 نقاط، يليه مبابي 3 نقاط، ثم ليفاندوفسكي نقطة.

وحصل رونالدو على نقاط أقل بتصويت المدربين مقارنة بميسي (186 نقطة مقابل 196)، ولكن أكثر من جانب قادة المنتخبات (259 مقابل207 لميسي) والصحفيين (153 مقابل 103) ونال "الدون" نقاطا أكثر بكثير من ميسي في تصويت الجماهير (457905 مقابل 356950 نقطة).

وكان من المفترض أن يقام حفل "الفيفا" السنوي لتوزيع الجوائز في 21 أيلول في مدينة ميلان الإيطالية، لكنه تأجل إلى 17 كانون الأول بسبب تداعيات فيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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