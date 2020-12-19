رياضة

مورينيو يعلن الحرب على كلوب: "لا تستحقها"

Lebanon 24
19-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-776445-637439849710604637.jpg
Doc-P-776445-637439849710604637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن "حربا" بدأت بالنشوب بين المدربين المخضرمين، البرتغالي جوزيه مورينيو، والألماني يورغن كلوب، وذلك بعد هجوم جديد من مدرب توتنهام على بطل إنجلترا كلوب.

وبدأت الواقعة الأولى عندما وجّه جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير انتقادات إلى يورغن كلوب مدرب ليفربول، بعد هزيمة فريقه أمام حامل اللقب باستاد أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.

وأبلغ مورينيو خدمة أمازون برايم عند سؤاله بشأن حديثه الحاد مع كلوب بعد صفارة النهاية "قلت له إن الفريق الأفضل خسر واختلف معي لكن هذا رأيه. بالمناسبة لو تصرفت بالأسلوب الذي يتصرف به عند مقاعد البدلاء، لما بقيت وكان سيتم طردي في لحظة".

وبعد هدوء الموضوع ليوم واحد فقط، عاد مورينيو ليعلن الحرب رسميا على كلوب، وهي استراتيجية تعود عليها المدرب البرتغالي مع خصومه المدربين في الدوري سابقا.
 
وبعد أن توج كلوب بجائزة أفضل مدرب في العام من الفيفا، مساء الخميس، خرج مورينيو ليشير إلى أن خصمه الألماني لا يستحقها.

وكان كلوب قد توج بجائزة مدرب العام بشكل مفاجئ، خاصة وأن الجميع توقع فوز مدرب بايرن ميونيخ، هانزي فليك، الذي حقق جميع الألقاب المحلية والقارية التي خاضها، ومن بينها دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو ساخرا: "أعتقد أن الفرصة الوحيدة التي يستطيع فيها فليك تحقيق الجائزة، هو أن يعثر بايرن ميونيخ له على بطولتين أو ثلاثة إضافية كي يحققها، فربما عندما يحقق 7 ألقاب في موسم واحد قد يحرز الجائزة".

وأضاف: "مشكلة فليك أنه حقق 5 ألقاب فقط، وهي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني".

وتابع: "مسكين فليك. فرصته الوحيدة بتحقيق الجائزة هي إذا وجد له البايرن بطولتين أو ثلاثة إضافية كي يحققها".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2020-12-20
06:00 | 2020-12-20
21:00 | 2020-12-19
18:00 | 2020-12-19
15:00 | 2020-12-19
12:00 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website