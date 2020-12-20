رياضة

"أولسان هيونداي" يتوّج بـ"أبطال آسيا" على حساب "بيرسيبوليس"! (فيديو)

Lebanon 24
20-12-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-776483-637439968197244609.jpg
Doc-P-776483-637439968197244609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوّج نادي "أولسان هيونداي" الكوري الجنوبي بلقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه في النهائي الذي أقيم، أمس السبت، على أرضية ملعب الجنوب المونديالي في قطر على "بيرسيبوليس" الإيراني بنتيجة 2-1.
 


وافتتح الفريق الإيراني باب التسجيل عن طريق مهدي عبدي في الدقيقة الـ45.
 
 
وقلب الفريق الكوري الجنوبي النتيجة لمصلحته بتسجيله لهدفين عن طريق البرازيلي جونيور نيغراو في الدقيقتين 45+4 و55 من ركلة جزاء.
 
 
وهذا التتويج هو الثاني للفريق الكوري الجنوبي بلقب المسابقة القارية في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2012، في حين حلّ "بيرسيبوليس" وصيفاً للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارته نهائي المسابقة عام 2018.
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2020-12-20
23:00 | 2020-12-19
21:00 | 2020-12-19
18:00 | 2020-12-19
15:00 | 2020-12-19
12:00 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website