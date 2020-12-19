رياضة

ليفربول يمطر شباك كريستال بالاس بسباعية نظيفة في عقر داره (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2020 | 18:00
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سحق فريق ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل أهداف "الريدز" السبعة كل من الياباني تاكومي مينامينو (د.3) والسنغالي ساديو ماني (د.35) والبرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفين (د.44 و68) وجوردان هندرسون (د.52) والمصري محمد صلاح هدفين (د.81 و84).
 
 
 
 
 
 
 
 
وبهذا الفوز العريض، عزز ليفربول صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير الذي يستضيف غدا ليستر سيتي.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: روسيا اليوم
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