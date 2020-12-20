رياضة

"النجمة" يحتفظ بصدارة الدوري.. وفوزان لـ"شباب البرج" و"الساحل"!

Lebanon 24
20-12-2020 | 09:00
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احتفظ نادي "النجمة" بصدارة الدوري اللبناني لكرة القدم أسبوعا ثانياً توالياً، بفوزه على "الشباب الغازية" 3 - 1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، على ملعب صيدا البلدي في المرحلة التاسعة من البطولة.

ورفع "النجمة" رصيده إلى 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات. ووجد الفريق "النبيذي" الساعي إلى لقب تاسع نفسه متأخراً اذا اهتزت شباكه في الدقيقة الثالثة عبر حيدر أبو زيد محولاً إلى داخل المرمى كرة عرضية تلقاها من أحمد مكي من اليمين. إلا أنّ علي علاء الدين منح "النجمة" التعادل قبل نهاية الشوط الأول، متابعاً داخل شباك "الغازية" كرة سددها علي طنيش "سيسي" من خارج المنطقة وارتدت إليه من يدي الحارس.

وفي الشوط الثاني منح محمود سبليني التقدم لـ"النجمة" بكرة رأسية اثر رفعة من عبدالله عيش من يسار المنطقة. ثم أضاف حسين عواضة إصابة التعزيز الثالثة متطاولاً برأسه لكرة رفعها خليل بدر من يمين المنطقة.

واستقر رصيد "الغازية" عند 6 نقاط، واحتفظ بالمركز الـ11 بفارق المواجهة المباشرة عن "التضامن صور" وصيف القاع.
 
 
 
 
وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، ألحق "شباب البرج" خسارة أولى بمضيفه "الاخاء الاهلي عاليه" 2 - 0.

وأهدر عدنان ملحم ضربة جزاء "بنالتي" لـ"شباب البرج" في الدقيقة 44، ليخسر الفريق ركلة جزاء ثانية لم يتمكن من ترجمتها الى هدف، كما حصل في مباراته امام جاره "البرج" قبل اسبوعين.

الا أن ملحم عوّض في بداية الشوط الثاني بتسجيله إصابة التقدم، ثم أضاف حسين عواضة إصابة التعزيز ليرفع فريقهما رصيده الى 11 نقطة. في حين احتفظ الفريق الجبلي بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة.
 
وفي آخر مباريات الأمس، حقّق "شباب الساحل" فوزاً مهماً على نادي "الصفاء" بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب "مجمع الرئيس فؤاد شهاب" في جونية.
 
ورفع "شباب الساحل" رصيده إلى 21 نقطة بالتساوي مع "النجمة"، فيما تجمد رصيد "الصفاء" عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وتختتم المرحلة اليوم الأحد بمباراة واحدة تجمع "طرابلس" و"الانصار" على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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