رياضة

سواريز يقود "أتلتيكو" للفوز على "إلتشي" في الدوري الإسباني

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:00
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قاد الأورغوياني لويس سواريز مهاجم "أتلتيكو مدريد" الإسباني فريقه للفوز 3-1 على ضيفه "إلتشي"، امس السبت، وتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه "ريال سوسييداد" الذي مني بخسارة مريرة أمام "ليفانتي". 

واستعاد سواريز نغمة تسجيل الأهداف مجدداً، بعدما صام عن التسجيل منذ السابع من تشرين الثاني الماضي، حيث سجل هدف التقدم لـ"أتلتيكو" في الدقيقة 41 بلمسة بسيطة حولت تمريرة أرضية من كيران تريبيير إلى المرمى.

وبعد ذلك انزلق سواريز ليتابع تمريرة عرضية رائعة من يانيك كاراسكو في الدقيقة 58 نحو الشباك ليحرز هدفه التاسع هذا الموسم، ويتقاسم صدارة هدافي البطولة مع إياغو أسباس مهاجم "سيلتا فيغو" وميكل أويارزابال مهاجم "ريال سوسييداد".

وعاد "إلتشي" للمباراة عندما قلص لوكاس بوي الفارق بضربة رأس في الدقيقة 64 إثر تمريرة عرضية رائعة من ركلة ركنية، لكن البديل دييغو كوستا حسم نقاط المباراة لـ"أتلتيكو" عبر ركلة جزاء في الدقيقة 80.
 
ورفع "أتلتيكو" رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمّد رصيد "إلتشي" عند 14 نقطة في المركز الـ 15 في "الليغا". 
 
 
المصدر: العربية
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