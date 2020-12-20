رياضة

"فالنسيا" يفرض التعادل على "برشلونة" في الدوري الإسباني

Lebanon 24
20-12-2020 | 12:00
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فرض نادي "فالنسيا" التعادل على مضيفه نادي "برشلونة" بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهم على أرضية ملعب "كامب نو"، أمس السبت، ضمن المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

وافتتح مختار دياخابي التسجيل لـ"فالنسيا"، في الدقيقة 30 ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لـ"برشلونة" في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الأوروغوياني الشاب رونالد أراوخو (21 عاماً) الهدف الثاني لـ"برشلونة" في الدقيقة 52، ليكون أول أهداف اللاعب بقميص الفريق الكتالوني. وفي الدقيقة 69، أدرك ماكسيميليانو غوميز التعادل 2 - 2 لـ"فالنسيا"، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة من المباراة.
وعادل ميسي رقم "الجوهرة السمراء" البرازيلي بيليه كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في نادٍ واحد، حيث سجل ميسي أمس الهدف رقم 643 له بقميص "برشلونة"، وذلك في 747 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، كما سجل بيليه 643 هدفاً رفقة "سانتوس" البرازيلي على مدار 18 عاماً ما بين عامي 1956 و1974. ورفع "برشلونة" رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس كما رفع "فالنسيا" رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر: العربية
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