رياضة

"يوفنتوس" يكتسح "بارما" برباعية في الدوري الإيطالي! (فيديو)

Lebanon 24
20-12-2020 | 15:00
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حقّق نادي "يوفنتوس" فوزاً عريضاً على مضيفه "بارما" بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن المرحلة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
 
وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في المباراة، ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم، كما هزّ كلّ من ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا الشباك أيضا لكن المباراة كان يمكن أن تسير في اتجاه آخر لو لم يمنع جيانلويجي بوفون حارس "يوفنتوس" البالغ عمره 42 عامًا فريقه السابق "بارما" من التقدم بهدف مبكر عندما أنقذ بقدميه تسديدة من مدى قريب من يوراي كوتسكا بعد ربع ساعة من البداية.
 
وأصبح رصيد يوفنتوس، الساعي للقبه العاشر على التوالي في الدوري 27 نقطة، حيث يتقاسم موقتاً المركز الثاني مع "إنتر ميلان" الذي يستضيف "سبيتسيا" اليوم. ويتأخر الفريقان بنقطة واحدة عن "ميلان" المتصدر والذي يحل ضيفاً  اليوم على "ساسولو"، فيما تجمّد رصيد "بارما" عند 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري.
 
وصعدت الثنائية برونالدو إلى صدارة هدافي الدوري متقدماً بهدفين على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم "ميلان" والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم "إنتر ميلان" حيث انتفض قائد منتخب البرتغال البالغ عمره 35 عاماً بعد إهدار ركلة جزاء أمام "أتالانتا" الأسبوع الماضي.
المصدر: سكاي نيوز
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