بهدفَيْ اللاعب "الأفضل".. "البايرن" ينتزع صدارة "البوندسليغا" من "ليفركوزن"!

قلب "بايرن ميونيخ" تأخره بهدف أمام مضيفه "باير ليفركوزن" إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".ويدين "البايرن" بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتوّج الأول بجائزة اللاعب الأفضل في العام 2020 المقدّمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بحسب م اذكرت وكالة "فرانس برس".وسجل ليفاندوفسكي هدفي "البايرن" في الدقيقتين 43 و90+3، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد التشيكي باتريك تشيك في الدقيقة الـ14 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز ضرب الفريق البافاري عصفورين بحجر واحد من خلال إلحاق الخسارة الأولى بـ"باير ليفركوزن" هذا الموسم وانتزاع الصدارة منه قبل الاستراحة الشتوية.وصعد "البايرن" إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما تراجع "ليفركوزن" لمركز الوصيف بعد أن توقف رصيده عند 28 نقطة.