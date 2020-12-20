رياضة

"الأنصار" يعود بفوزٍ صعب من طرابلس.. ويحافظ على شراكته مع "النجمة" و"الساحل"

Lebanon 24
20-12-2020 | 22:17
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عاد نادي "الأنصار" من طرابلس بفوزٍ صعب على نادي "طرابلس" بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، في ختام الجولة التاسعة من الدوري اللبناني لكرة القدم. 
 
وتمكّن "الأنصار" من تخطّي الخسارة في الديربي أمام "النجمة" 1-0 الأسبوع الماضي، حيث سيطر لاعبو المدرب العراقي، عبدالوهاب أبو الهيل، على معظم فترات الشوط الأوّل وسط دفاع مستميت من لاعبي "طرابلس". 
 
وعند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأوّل اقتحم نجم "الأنصار" حسن معتوق منطقة جزاء "طرابلس" ليسدّد كرة نحو المرمى تصدّى لها ببراعة الحارس مصطفى مطر لكنّها عادت إلى أقدام مهاجم "الأنصار" كريم درويش الذي أسكنها الشباك مسجلاً الهدف الوحيد في المباراة. 
 
وفي الشوط الثاني، حاول مدرّب "طرابلس"، سليم ميقاتي، إقحام لاعبين بدلاء لبثّ روحٍ جديدة في الفريق، وبالفعل تمكّن ممثّل عاصمة الشمال من تهديد مرمى "الأنصار" في أكثر من مناسبة لكن من دون هزّ الشباك لتنتهي المباراة بالنتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.  
 
وحقّق بذلك "الأنصار" الهدف الأهمّ وهو النقاط الثلاث ليحافظ على شراكته بعدد النقاط مع كلّ من "النجمة" متصدّر جدول الترتيب و"شباب الساحل" الوصيف برصيد 21 نقطة، فيما تجّمد رصيد "طرابلس" عند 8 نقاط في المركز التاسع. 
 
أبو الهيل: الأهم أنّنا حققنا النقاط الثلاث
المدير الفني لـ"الأنصار"، عبد الوهاب أبو هيل، أكّد أنّ المباراة لم تكن سهلة بالنسبة للاعبي فريقه، "لاسيما وأنّها المباراة الأولى التي تأتي بعد خسارة الديربي أمام "النجمة" والضغوطات التي تعرّضنا لها في الفترة الماضية".
 
وأضاف في حديث لـ"لبنان 24" أنّ "الأهم أنّنا حقّقنا النقاط الثلاث للمحافظة على حظوظنا في المنافسة بعد انتكاسة الديربي".
 
وأكّد أبو الهيل أنّ "فريق "طرابلس" هو فريق محترم وقدّم اليوم مباراة جيّدة"، مشيراً إلى أنّ "الأهم أن يعود "الأنصار" إلى سكّة البطولات بعد سنوات من الغياب".

ميقاتي: فريقنا عنيد والخبرة هي الفارق بيننا وبين "الأنصار"
بدوره أعرب مدرّب "طرابلس"، سليم ميقاتي، عن فخره بأداء لاعبيه الذين لا يتجاوز سنّ غالبيّتهم الـ 22 عاماً، مؤكداً أنّ "طرابلس" أثبت منذ بداية الموسم أنّه فريق عنيد ويقدم أداءً دفاعياً جيداً، وفي مباراة اليوم كنا مقتنعين أنّنا غير قادرين على تسجيل هدف في البداية، لذلك حاولنا اللعب بنفس أسلوب الأنصار وتمكنا من الوصول إلى منطقتهم".
 
وأقرّ ميقاتي في حديث لـ"لبنان 24" بأنّ "الخبرة هي الفارق بيننا وبين "الأنصار" إضافة إلى عامل السنّ والفوارق في البنية الجسدية، لا سيما وأنّ موسم "طرابلس" كان مهدداً وقد قمنا ببيع لاعبين أساسيين في الفريق والاستعانة بلاعبين شباب لأجل استكمال الموسم". 
 
ويؤكّد ميقاتي أنّه مدرّب طموح ويسعى دائماً لتحقيق الأفضل، لكنّه في الوقت نفسه مدرّب واقعي وموضوعي ويتصرف بحسب الظروف التي تفرض عليه. 
 
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