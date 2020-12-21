رياضة

إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالي

Lebanon 24
21-12-2020 | 12:00
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واصل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد مستواه المبهر بتسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال الفوز خارج الأرض 3-1 على إيبار ليتساوى حامل اللقب في النقاط مع أتليتيكو مدريد في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح المهاجم الفرنسي انطلاقة مذهلة لريال بهز الشباك في الدقيقة السادسة من استغلال لتمريرة رودريغو ليسدد بهدوء رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات.

وابتكر الهدف الثاني في الدقيقة 13 بعد أن راوغ مدافعا على خط المرمى ومرر للخلف نحو لوكا مودريتش على حدود منطقة الجزاء ليسدد أعلى الشباك من لمسة واحدة.
وعاد إيبار لأجواء اللقاء حين قلص كيكي غارسيا الفارق بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 28.
لكن فريق المدرب زين الدين زيدان ضمن الانتصار بهدف ثالث عبر لوكا فازكيز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من بنزيمة ليحقق ريال فوزه الخامس على التوالي بجميع المسابقات.
المصدر: سكاي نيوز
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