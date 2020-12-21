"مان يونايتد" يكتسح "ليدز" بسداسية في الدوري الإنكليزي

اكتسح نادي "مانشستر يونايتد" ضيفه فريق "ليدز يونايتد" بنتيجة 6-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".



وتناوب على تسجيل سداسية "الشياطين الحمر" كلّ من الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي (هدفان) في الدقيقتين 2 و3 والبرتغالي برونو فرنانديز (هدفان) في الدقيقتيْن 20 و70 من ركلة جزاء والسويدي فيكتور لينديلوف في الدقيقة 37 والويلزي دانييل جيمس في الدقيقة 66، فيما سجل هدفي الضيوف الإسكتلندي ليام كوبر وستيوارت دالاس في الدقيقتين 41 و73 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع "مانشستر يونايتد" رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز الثالث متقدماً بفارق الأهداف أمام "إيفرتون" صاحب المركز الرابع.

ويبتعد "الشياطين الحمر" بفارق 5 نقاط عن المتصدر "ليفربول" ونقطة وحيدة عن "ليستر سيتي" الذي انتزع في وقت سابق أمس الوصافة بفوز ثمين بهدفين نظيفين على "توتنهام هوتسبير" الذي تراجع إلى المركز الخامس.



في المقابل، توقف رصيد "ليدز يونايتد" عند 17 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".