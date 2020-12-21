"ميلان" يتخطّى "ساسولو".. ولياو يسجّل الهدف الأسرع بتاريخ الدوري! (فيديو)





وباغت البرتغالي رافائيل لياو مهاجم "ميلان" أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الأول بعد مرور 6 ثوان فقط على بداية المباراة (الهدف الأسرع في تاريخ الدوري)، وعزز زميله البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس النتيجة للـ"روسونيري" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ26، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد دومينيكو بيراردي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة. فاز نادي "ميلان" على مضيفه "ساسولو" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، ليستعيد بذلك الـ"روسونيري" نغمة الإنتصارات بعد تعادلَيْن.وباغت البرتغالي رافائيل لياو مهاجم "ميلان" أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الأول بعد مرور 6 ثوان فقط على بداية المباراة (الهدف الأسرع في تاريخ الدوري)، وعزز زميله البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس النتيجة للـ"روسونيري" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ26، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد دومينيكو بيراردي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

أسرع هدف ممكن تشوفه ..

🔥😍



6 ثواني !!#ساسولو_ميلان pic.twitter.com/btNDubySDg — أهداف و مباريات (@mounawa3attt) December 20, 2020

وهذا الفوز هو الأول لـ"ميلان" بعد تعادلين أمام "جنوى" و"بارما"، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة، مبتعداً بفارق نقطة وحيدة عن جاره "إنتر" الوصيف الذي فاز بدوره بنتيجة 2-1 على ضيفه "سبيزيا".

في المقابل، تجمد رصيد "ساسولو" عند 23 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".