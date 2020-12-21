رياضة

"ميلان" يتخطّى "ساسولو".. ولياو يسجّل الهدف الأسرع بتاريخ الدوري! (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2020 | 18:00
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فاز نادي "ميلان" على مضيفه "ساسولو" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، ليستعيد بذلك الـ"روسونيري" نغمة الإنتصارات بعد تعادلَيْن.

وباغت البرتغالي رافائيل لياو مهاجم "ميلان" أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الأول بعد مرور 6 ثوان فقط على بداية المباراة (الهدف الأسرع في تاريخ الدوري)، وعزز زميله البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس النتيجة للـ"روسونيري" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ26، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد دومينيكو بيراردي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
 
 
 
وهذا الفوز هو الأول لـ"ميلان" بعد تعادلين أمام "جنوى" و"بارما"، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة، مبتعداً بفارق نقطة وحيدة عن جاره "إنتر" الوصيف الذي فاز بدوره بنتيجة 2-1 على ضيفه "سبيزيا".
 
في المقابل، تجمد رصيد "ساسولو" عند 23 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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