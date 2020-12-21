أبرز 3 وجوه رياضية غادرتنا عام 2020.. مأساة براينت ورحيل مارادونا وروسي!

أسطورة كرة القدم وملهم الملايين دييغو مارادونا، فارق الحياة عن 60 عاماً، في 25 تشرين الثاني الماضي، بسبب مضاعفات في الرئتين والقلب، عندما كان يتعافى من جراحة في دماغه في منزله.وتسبّب رحيله في موجة حزن كبيرة في بلاده وبيته الثاني، مدينة نابولي الإيطالية، التي جلب لها السعادة بقيادة فريقها إلى لقبيه الوحيدين في الدوري عامي 1987 و1990، إضافة الى كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حالياً) عام 1989.وأعلنت الحكومة الأرجنتينية الحداد 3 أيام على الرجل الذي قادها إلى المجد الكروي في كأس العالم 1986 في المكسيك، البطولة التي سجل خلالها الفتى الذهبي أشهر هدفين في مسيرته في ربع النهائي أمام إنكلترا، الأول "يد الله"، والثاني "هدف القرن" عندما تجاوز 6 لاعبين، بمن فيهم الحارس.لقي كوبي براينت حتفه في 26 كانون الثاني 2020، عن عمر ناهز 41 عاماً، خلال تحطم مروحية في ضواحي لوس أنجلوس، أدى إلى وفاة ابنته جيانا (13 عاماً) و7 آخرين، ليعم الحزن عالم كرة السلة العالمية.وحقق براينت لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 5 مرات مع "لوس أنجلوس ليكرز" في مسيرة بدأها وختمها معه بين 1996 و2016.كما توج بذهبية الألعاب الأولمبية مع منتخب الولايات المتحدة عامي 2008 و2012.يعتبر باولو روسي بطلاً قومياً في إيطاليا بعدما قاد "الآزوري" للفوز بلقب مونديال عام 1982.وتسببت وفاته عن 64 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، في حالة حزن عميق في إيطاليا بأكملها، لاسيما في فينتشنتسا، المدينة الشمالية الشرقية التي صعد بفريقها إلى دوري الدرجة الأولى.وكان هداف مونديال إسبانيا 82، بتسجيله 6 أهداف، بينها ثلاثية "هاتريك" في الدور الثاني في مرمى "برازيل زيكو"، وهدفان ضد بولندا في نصف النهائي، وأول هدف في الفوز 3-1 على ألمانيا الغربية في النهائي.وتوج "بابليتو" في العام نفسه (1982) بجائزة الكرة الذهبية.