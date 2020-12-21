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رياضة
البرازيلي جيرسون ضحية للعنصرية
Lebanon 24
21-12-2020
|
23:00
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كشف اللاعب البرازيلي جيرسون، انه تعرض لاهانات عنصرية خلال مباراة فريقه فلامنغو امام باهيا بالدوري البرازيلي.
واتهم جيرسون اللاعب الكولومبي المحترف بصفوف باهيا خوان بابلو راميريز، بتوجيه كلمات عنصرية له، قائلا له: "أخرس ايها الزنجي".
وقال جيرسون بعد نهاية المباراة نقلا عن موقع جيانلوكا دي مارزيو: "خضت مباريات كثيرة كلاعب محترف ولم أقل مطلقا أنني تعرضت لأي مشكلة، لكن عندما منينا بأحد الأهداف، تناقش راميريز مع برونو هنريكي وذهبت للتحدث معه وقال لي: أخرس أيها الزنجي".
ومن جهته، نشر نادي فلامنغو بيانا قال فيه: "نحن ندين بشدة ما حدث خلال مواجهة الأحد مع جيرسون، الذي كان ضحية لإهانة عنصرية، فالعنصرية تجرد الإنسانية وتجرح وتقتل، العنصرية غير مقبولة".
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