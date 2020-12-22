ميسي يردّ على بيليه: شكراً جزيلاً على رسالتك الحنونة

ردّ لاعب نادي برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رسالة وجّهها إليه، مؤخراً، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.



وكانت الرسالة المؤثرة قد جاءت بعدما تمكّن "البرغوث" من معادلة الرقم القياسي في عدد الأهداف ضمن صفوف ناد واحد والمسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفاً).



فيوم السبت، سجّل ميسي هدفاً لناديه برشلونة في مباراة جمعت الأخير مع فالنسيا، وقد انتهت بالتعادل. وبهذا الهدف، وصل ميسي إلى الهدف رقم 643 مع "برشلونة" في مختلف المسابقات، وهو نفس عدد أهداف بيليه مع فريق سانتوس البرازيلي، كأكثر مُسجل بقميص فريق واحد في التاريخ.

وقال ميسي في ردّه على بيليه: "شكراً جزيلاً على رسالتك الحنونة للغاية يا بيليه".





وأضاف: "في الحقيقة، كان من الرائع رؤية ما تعنيه هذه الكلمات، القادمة من شخص كبير مثلك.. أرسل لك عناقاً كبيراً".



وكان بيليه نشر عبر حسابه الخاص على "انستغرام" صورتين واحدة لميسي والثانية له، وهما تأتيان في إطار مشابه إلى حدّ كبير.



وأرفق بيليه هاتين الصورتين بتعليق جاء فيه: "عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك. أنا مثلك، أعرف ما هو شعورك عندما ترتدي نفس القميص كل يوم. مثلك تماما، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي تشعر به أنك في المنزل. تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، ولكن قبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الرائعة في برشلونة. قصص مثل قصصنا، عن حب النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيراً".