رياضة

ميسي: اللعب بدون جمهور مريع.. وهذه أمنيته للموسم الحالي

Lebanon 24
22-12-2020 | 09:00
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أعلن قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته بالفوز بجائزة هداف بطولة الدوري الإسباني "البيتشيتشي" الموسم الماضي برصيد 25 هدفا.

 

واعتبر ميسي أن تخطيه إنجاز زارا بتحقيق 7 جوائز إنجاز عظيم.

 

وفضل قائد برشلونة الفوز بالدوري الإسباني على الفوز بالجازة الثامنة الموسم الحالي.

 

وتابع: "فرص برشلونة في الليغا ودوري الأبطال؟ سنحاول الفوز بكل شيء كما تعودنا في هذا النادي، ونحن نتطور شيئا فشيئا وصحيح أن الأمر استغرق بعض الوقت منذ انطلاق الليغا، ولا ينبغي أن نفقد الكثير من النقاط، وأعتقد أننا كنا نستحق المزيد في المباريات ضد ألافيس أو خيتافي وكذلك ضد ريال مدريد في كامب نو"، وفقا لصحيفة "ماركا".

 

وعن اللعب بدون جمهور، علق: "من المريع اللعب في تلك الظروف، وهو شعور قبيح للغاية، فعدم رؤية أي شخص في الملعب يشبه التدريب ويستغرق الأمر الكثير للدخول في المباراة من البداية، وأصبح من الصعب الفوز، وآمل أن تعود الجماهير للملاعب وتعود الكرة لطبيعتها".

المصدر: سبوتنيك
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