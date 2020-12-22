للمرة الأولى الكشف عن وصية مارادونا "الغريبة"!

بعد فترة قصيرة على وفاته والضجة التي رافقت دفنه، فاجأ ماتياس مورلا، محامي نجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بالحديث عن وصيته الأخيرة، كاشفا انه وقع عليها بتاريخ 13 تشرين الاول.

وفي التفاصيل، طلب مارادونا في وصيته طلبا غريبا اثار ضجة كبيرة بعد كشفه، اذ كتب "بعد تحليل عميق أود أن أعبّر عن رغبتي أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز والتذكارات والأشياء الشخصية المرتبطة بي".

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن ماريو بودري محامي فيرونيكا أوخيدا صديقة مارادونا السابقة أن هناك بالفعل فكرة لإنشاء ضريح بمقبرة بيلا فيتسا التي تحتضن جثمان النجم الراحل ليصبح مزارا خاصا بمشجعيه.

وأشار المحامي إلى أن فكرة إنشاء الضريح الخاص بمارادونا تمت مناقشته مع إخوته، وأن تنفيذ الاقتراح سيكون من مسؤولية اتحاد كرة القدم.

يذكر أن مارادونا توفي في تشرين الثاني الماضي عن عمر يناهز ال 60 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية .