رياضة

نجم ليفربول يوجه رسالة إلى جماهيره

Lebanon 24
22-12-2020 | 21:00
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بعيدا عن أزمة الدولي المصري، محمد صلاح، التي ألقت بظلالها على جماهير نادي ليفربول، وجه نجم دفاع النادي الإنجليزي رسالة إلى جماهير ناديه.

ونشر الهولندي الدولي، فيرجيل فان دايك، نجم دفاع ليفربول، مقطع فيديو يظهر فيه تدريباته التأهيلية واقترابه من العودة من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بالركبة.
 
وخضع فان دايك، 29 عاما، لعملية جراحية بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي أمام إيفرتون تشرين الثاني، ما يستلزم غيابه عن معظم الموسم الجاري، لكن يبدو أنه سيعود سريعا إلى الملاعب.

وكتب الهولندي الدولي على مقطع الفيديو "خطوة بخطوة" ويظهر فيه فان دايك، وهو يداعب الكرة ويركلها في تدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية.

وبعث ذلك المقطع أملا في إمكانية عودة فان دايك قبل الموعد المحدد له في نيسان 2021.
 
وتأتي أنباء احتمالية عودة فان دايك، وسط حالة من الغليان تعيشها جماهير ليفربول، تصاعدت التكهنات حول إمكانية رحيل صلاح عن الريدز وانضمامه إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بعدما أجرى الفرعون المصري حوارا مطولا مع صحيفة "آس" الإسبانية، تحدث خلاله عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".
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