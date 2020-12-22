رياضة

"الإصابة الطويلة" بكورونا.. وضع مخيف لنجمي الدوري الإنجليزي

Lebanon 24
22-12-2020 | 23:00
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بعد أسابيع من تفشي فيروس كورونا في واحد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال اثنين من نجومه يعانون من أزمة صحية مطولة بسبب الإصابة.


وكان نادي نيوكاسل قد أعلن إصابة 10 من عناصره بالفريق بفيروس كورونا، قبل أسبوعين، مما أدى إلى إيقاف التدريبات وإغلاق مقر النادي، وتأجيل موقعته أمام أستون فيلا بالدوري.

وتحسنت حالة المصابين منذ وقتها، إلا اثنين من نجوم الفريق، وهما المدافع الإنجليزي جمال لاسيلز والمهاجم الفرنسي ألان سان ماكسيمين، اللذان لا زالا في "معاناة من الإصابة"، وفقا لسكاي سبورتس.
 
ولم تكشف المصادر عن الأعراض التي يعاني منها النجمان، ولكنهما يعانيان من إصابة كورونا "طويلة الأمد"، وأن وضعهما "مخيف"، وفقا لمدرب النادي ستيف بروس.
 
وقال بروس: "أفكاري مع اللاعبين وسلامتهما، إنه لأمر مخيف أن أن ترى شباب ورياضيون يتمتعون بلياقة بدنية عالية، يسقطهم الفيروس. هو تذكير لخطورة الأمر وجديته على الجميع".

وتابع: "يمارسون المشي لمدة نصف ساعة ثم يريدون العودة إلى السرير فورا. الأمر بتلك الخطورة. الإرهاق أصاب الجميع، لكن بالنسبة لاثنين منهم، تجاوز الأمر ذلك بكثير. نأمل أن يكون هناك ضوء في نهاية النفق".

ويعتبر سان ماكسيمين أحد أهم نجوم نيوكاسل، ويمثل غيابه ضربة قوية للفريق الذي يأمل بالبقاء بين الكبار لموسم إضافي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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