رياضة

ماذا طلب زيدان يشأن الميركاتو الشتوي؟

Lebanon 24
23-12-2020 | 06:00
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كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعب واحد فقط في الميركاتو الشتوي.

وكانت العديد من التقارير زعمت أن زيدان، لا يفضل إجراء صفقات هذا الموسم، ويريد إنهاء المنافسات بنفس القائمة التي بدأ بها.

ويتوقع أن يرحل عدد من اللاعبين عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مثل إيسكو والصربي لوكا يوفيتش والدومينيكاني ماريانو دياز، لذا قد يلجأ زيدان إلى تعويض أحدهم بصفقة جديدة.

يذكر أن ريال مدريد لم يضم أي لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الماضي، بناء على اتفاق بين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.
المصدر: روسيا اليوم
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