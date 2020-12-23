17
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ماذا طلب زيدان يشأن الميركاتو الشتوي؟
Lebanon 24
23-12-2020
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعب واحد فقط في الميركاتو الشتوي.
وكانت العديد من التقارير زعمت أن زيدان، لا يفضل إجراء صفقات هذا الموسم، ويريد إنهاء المنافسات بنفس القائمة التي بدأ بها.
ويتوقع أن يرحل عدد من اللاعبين عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مثل إيسكو والصربي لوكا يوفيتش والدومينيكاني ماريانو دياز، لذا قد يلجأ زيدان إلى تعويض أحدهم بصفقة جديدة.
يذكر أن ريال مدريد لم يضم أي لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الماضي، بناء على اتفاق بين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
20:29 | 2020-12-22
22/12/2020 08:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقائه عون.. الحريري يعلن عن خبر سار حول الحكومة
Lebanon 24
بعد لقائه عون.. الحريري يعلن عن خبر سار حول الحكومة
17:21 | 2020-12-22
22/12/2020 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتي كبير يرد على سلامة: أعطِ الأمر وحرروا أموالنا (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتي كبير يرد على سلامة: أعطِ الأمر وحرروا أموالنا (فيديو)
09:30 | 2020-12-22
22/12/2020 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يفجع النجم العربي الشهير بأقرب الناس.. الدفن في انكلترا
Lebanon 24
الموت يفجع النجم العربي الشهير بأقرب الناس.. الدفن في انكلترا
15:00 | 2020-12-22
22/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار لبنان بات وشيكاً ومخطط خارجي مقابل إنكار محلي وترقب لموقف إيران
Lebanon 24
انهيار لبنان بات وشيكاً ومخطط خارجي مقابل إنكار محلي وترقب لموقف إيران
12:30 | 2020-12-22
22/12/2020 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2020-12-23
جورجينا تحتفي برونالدو على طريقتها.. صورة حظيت بأكثر من مليون 100 ألف إعجاب!
23:00 | 2020-12-22
"الإصابة الطويلة" بكورونا.. وضع مخيف لنجمي الدوري الإنجليزي
22:12 | 2020-12-22
فوز لائحة أكرم الحلبي كاملة في انتخابات اتحاد كرة السلة اللبنانية
21:00 | 2020-12-22
نجم ليفربول يوجه رسالة إلى جماهيره
18:00 | 2020-12-22
"الإصابة الطويلة" بكورونا.. وضع مخيف لنجمي الدوري الإنجليزي
15:00 | 2020-12-22
للمرة الأولى الكشف عن وصية مارادونا "الغريبة"!
فيديو
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
15:00 | 2020-12-22
23/12/2020 09:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
09:00 | 2020-12-22
23/12/2020 09:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب أردوغان يتلعثم ويتوقف فجأة عن الكلام.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
نائب أردوغان يتلعثم ويتوقف فجأة عن الكلام.. فيديو يوثق كل شيء
08:30 | 2020-12-22
23/12/2020 09:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact