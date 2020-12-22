فوز لائحة أكرم الحلبي كاملة في انتخابات اتحاد كرة السلة اللبنانية

حقق رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم الحلبي الفوز بولاية رئاسية ثانية في الاتحاد، بعد التقدم الكبير للائحته في فرز الاصوات.واجريت الانتخابات مساء اليوم في قاعة نادي انترانيك بالنقاش في حضور حاشد.وحقق الحلبي فوزا نظيفا 15 - 0 على لائحة منافسه جورج بركات.